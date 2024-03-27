صحيفة بريطانية تكشف زيف بايدن عن جسر بالتيمور

ياسر رشاد - القاهرة - كتبت صحيفة بريطانية، اليوم الأربعاء، أن الجسر في بالتيمور لا يحتوي على سكة حديدية، لذا فإن كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه سافر عبره بالقطار يبدو غريبا.

وجاء في مقال نشر في صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لقد ارتكب جو بايدن خطأً مؤسفاً آخر عندما تحدث أمس عن انهيار الجسر في بالتيمور، وقال إنه سافر عبره عدة مرات للعمل، سواء بالسيارة أو بالقطار".

علاوة على ذلك، وكما هو مذكور في المنشور، فإن الجسر المنهار لا يحتوي ولم يكن به خط سكة حديد على الإطلاق، وتلخص المادة أن رئيس البيت الأبيض اتُهم بمحاولة تسجيل نقاط سياسية من خلال مأساة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانهار جسر في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، إثر اصطدام سفينة به، والسلطات المحلية أعلنت أنها تعتبر "الحادث ضخما".

وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، الثلاثاء: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدام سفينة شحن به".

وتم قطع حركة المرور في كلا الاتجاهين. وبحسب محطة WTOP الإذاعية، سقطت عدة سيارات في الماء. وذكرت شبكة "سي بي إس" أن سلطات بالتيمور أعلنت أن انهيار الجسر كان "حادثًا أدى إلى سقوط العديد من الضحايا".

وفي سياق آخر، كشف تقرير صحفي جديد، أن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، "يخشى بشدة" من خسارة جو بايدن أمام ترامب، وأن أوباما بات يتدخل شخصيا لنقل النصائح وتوجيه حملة بايدن لمنع خسارته المحتملة أمام ترامب.

ومع اقتراب الانتخابات، يجري الرئيس بايدن مكالمات منتظمة مع الرئيس السابق باراك أوباما لمتابعة السباق، كما يجري اتصالات خاصة به مع جيفري زينتس، كبير موظفي البيت الأبيض، وكبار مساعديه في حملة بايدن لوضع استراتيجية ونقل النصائح، وفقا لتقرير جديد من نيويورك تايمز.

ويوضح هذا المستوى من التدخل، دعم أوباما للرئيس بايدن، ولكنه يوضح أيضا ما وصفه أحد كبار مساعديه بأنه "قلق أوباما البالغ من أن بايدن من أن الأخير قد يخسر أمام الرئيس السابق دونالد ترامب"، وفقا لنيويورك تايمز، وهو ما يمثل "كارثة حقيقية" بالنسبة للحزب الديمقراطي.

وقال المساعد إن أوباما كان قلقا "دائما" بشأن خسارة بايدن. وأضاف المساعد أنه مستعد "للتغلب على ذلك" جنبا إلى جنب مع نائبه السابق في انتخابات يمكن أن تحسم وفقا لهوامش ضئيلة في عدد قليل من الولايات، بحسب الصحيفة.