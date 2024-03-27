الطقس غدا ربيعي دافئ يرافقه طبقات من الغبار وتتخطّى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، الى أن "منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، فتؤدي الى طقس ربيعي دافئ يرافقه طبقات من الغبار. تتخطّى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية فتبلغ ذروتها يوم غد الخميس. يخف تأثيرها يوم الجمعة مما يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها وترتفع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديميَة".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، غدا غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل كما وتبقى الرطوبة منخفضة و تتكون طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً".

وذكرت ان "طقس الجمعة غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستقر فى الداخل وعلى المرتفعات فتنشط الرياح كما ترتفع الرطوبة فتصبح الاجواء سديميَة ويتشكل الضباب على المرتفعات مع طبقات من الغبار ورياح ناشطة في المناطق الشمالية. والسبت قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستقرعلى المرتفعات وفي الداخل مع انخفاض بنسبة الرطوبة وتبقى الغبار في الاجواء".