"النشرة": تحليق للطيران الإسرائيلي التجسسي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا بأن "في هذه الاثناء يسجل تحليق لطائرة استطلاع تجسسية على علو متوسط نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي".

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