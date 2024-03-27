انت الان تتابع خبر بشأن اعتزاله.. ميسي يتحدث عن "العامل الحاسم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن العمر لن يعتبر عاملا حاسما لتحديد موعد اعتزاله، مشيرا إلى أنه ليس لديه فكرة واضحة عما سيفعله حين يبتعد عن كرة القدم.

وسيبلغ ميسي، الذي لعب لمدة 17 عاما في برشلونة قبل التوقيع مع باريس سان جرمان عام 2021 وإنتر ميامي العام الماضي، 37 عاما في غضون ثلاثة أشهر، لكنه متأكد أن عمره لن يحدد متى يحين وقت اعتزاله.

وقال ميسي، في مقابلة مع برنامج (بيغ تايم الإذاعي) بثت الأربعاء: "أعلم أنه في اللحظة التي أشعر فيها بأنني لم أعد أقدم أي أداء ولم أعد أستمتع بذلك أو أساعد زملائي (فسوف أعتزل).. أنا أقيم نفسي بشدة. أعرف متى أؤدي بشكل جيد ومتى لا أكون كذلك ومتى ألعب بشكل جيد ومتى ألعب بشكل سيء".

وتابع: "عندما أشعر أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة سأفعل ذلك دون التفكير في العمر.. إذا شعرت أنني بحالة جيدة سأحاول مواصلة المنافسة لأن هذا ما أحبه وما أعرف كيف أقوم به".

وبسؤاله عما إذا كان يفكر فيما سيفعله بعد الاعتزال، لم يكن لدى الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، وهو رقم قياسي، إجابة مباشرة.

وذكر: "لم أفكر في الأمر بعد. في الوقت الحالي أحاول الاستمتاع بكل يوم وكل لحظة دون التفكير في المستقبل. ليس لدي أي شيء واضح بعد".

وتابع: "آمل أن أستمر في اللعب لفترة أطول لأن هذا ما أستمتع به. وعندما يحين الوقت سأجد بالتأكيد الطريق إلى ما يرضيني وما أحبه (وأقدم) دورا جديدا".

وغاب ميسي عن وديتي الأرجنتين أمام السلفادور وكوستاريكا في أميركا هذا الشهر، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.