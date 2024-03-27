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وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان العلاقات الثنائية

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تلقّى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة.

يذكر أن المملكة تبذل الكثير من الجهود بالتعاون مع شركائها في المنطقة والعالم؛ لإيجاد حل للأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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