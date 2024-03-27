وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان العلاقات الثنائية

تلقّى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة.

يذكر أن المملكة تبذل الكثير من الجهود بالتعاون مع شركائها في المنطقة والعالم؛ لإيجاد حل للأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.