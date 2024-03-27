السويد تطرد حارق القرآن

وأثار إحراق نسخ من القرآن احتجاجات وإدانات في دول إسلامية عديدة.
وألغت وكالة الهجرة السويدية تصريح إقامة موميكا في أكتوبر الماضي متحدثة عن معلومات كاذبة في طلبه الأولي، لكنها منحته تصريحا موقتا لعدم تمكنها من إعادته إلى العراق.
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