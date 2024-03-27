"التعليم"" بدء تدريبات الترقي لمعلمي القاهرة 17 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع القاهرة، عن بدء تنفيذ تدريب الترقي للمعلمين المرشحين للترقي في محافظة القاهرة "فئة معلم أول أخصائي أول أ" بداية من 17-4-2024 إلى 23-4-2024.

يذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابت المديريات بشأن تدريب المعلمين ممن يشغلون مستوى وظيفة معلم أول فقط والذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات عام 2023-2024.

وأوضحت المديرية أنه في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة وزير التربية و التعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2024/2023 أونلاين عبر منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، يتم التعاون في تنفيذ الآتي:

- التنبيه كتابيا على شاغلي وظيفة معلم أول فقط الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام2024/2023 بالمديريات الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التنمية المهنية اللازم للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين برنامج مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي في الفترة من2024/3/12 إلى 2024/3/26، وإتباع إجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- يتم المخاطبة تباعا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات.للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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