محافظ أسوان: توفير 950 طن سكر ولحوم سودانية بمنافذ الشركة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على التنسيق المستمر مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتلبية مطالب مواطني المحافظة من كافة السلع الاستهلاكية، وأثمر ذلك عن توفير 950 طن سكر تم استلامها من مصنعي سكر كوم أمبو وإدفو من أصل 3 ألاف طن تم تخصيصها للمحافظة.

وأضاف أنه تم تكليف مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوزيع هذه الكميات بمعارض "أهلاً رمضان" وبعض السلاسل والسوبر ماركت بسعر 27 جنيهًا للكيلو، من إجمالى الحصة المخصصة للمحافظة، وجار استلام باقي الكميات تباعًا.

وقال المهندس خالد أبو القاسم، إنه بناءً على تعليمات وزير التموين، تم خلال شهر رمضان الحالي توفير كميات من اللحوم السودانية بواقع 60 عجل، مشيرًا إلى أنه تم توزيع وتوفير هذه اللحوم بسعر 250 جنيهًا للكيلو، عن طريق منافذ الشركة المصرية.