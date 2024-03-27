حالة نادرة.. كيف عاد رضيع للحياة بعد 90 يومًا بـ"الحضان" في كفر الشيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح أطباء مستشفى برج البرلس المركزي في كفر الشيخ، في التعامل مع حالة نادرة خاصة برضيع كان يواجه صعوبة في التنفس عقب ولادته مباشرة عن وزن خفيف ليعود للحياة من جديد بعد تحسن حالته عقب وضعه في حضان المستشفى فترة استغرقت 3 أشهر.

التفاصيل عندما قرر الفريق الطبي بقسم الحضان بمستشفى برج البرلس المركزي المكون من الدكتورة هناء ياسين، رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، والدكتور وليد الطباخ، رئيس قسم الحضان، تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن سرحان، مدير المستشفى بـ إيداع رضيع بالحضان لمعاناته صعوبة في التنفس من الدرجة الثالثة عن وزن كيلو و500 جرام.

وكشف مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، إن حالة الرضيع تعد من الحالات النادر حدوثها فجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي بحضان المستشفى فترة دامت 3 أشهر بمتابعة من الفريق الطبي بقسمي الأطفال والحضان ما أدى إلى تحسن حالته الصحية وقرر الفريق الطبي خروجه من الحضان والمستشفى بعد تماثله للشفاء.

وكان الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، وجه بعمل قسم الحضان بمستشفى برج البرلس المركزي بكامل قوته لاستيعاب الحالات النادرة من الأطفال وحديثي الولادة، بمتابعة الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور ياسين رمضان، مدير إدارة المستشفيات.