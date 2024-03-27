موعد انتهاء مهلة الإعفاء من غرامات التأخير على شقق وأراضي الإسكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 23 أبريل المقبل نهاية مهلة الاستفادة من تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

الإعفاءات ستكون للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها سكنى – تجارى – خدمى – استثماري – صناعي –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

وهذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية:

الحالات السارى تخصيصها.

- الحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت فى حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز.

تُطبق التيسيرات بالشروط التالية:

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.

- لا تسرى هذه التيسيرات الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

- لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.