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الاحتلال: طائراتنا الحربية نفذت غارتين ضد خليتين لحزب الله جنوبي لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء، إن طائراته الحربية نفذت غارتين ضد خليتين تابعتين لحزب الله في طيرحرفا والناقورة جنوبي لبنان.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني استشهاد مسعفين اثنين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وكشف حزب الله أن عناصره تصدت لمسيرة إسرائيلية في أجواء بلدتي رب ثلاثين والعديسة مما أجبرها على التراجع إلى خلف الحدود.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية قالت نقلا عن مصادر أمنية، إن 5 أشخاص بينهم مقاتلون من حزب الله استشهدوا بضربة إسرائيلية بجنوب لبنان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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