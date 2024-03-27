جيش الاحتلال: سنواصل توجيه ضربات قوية لحزب الله لإجباره على التراجع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي أوري جوردين، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل في حالة حرب منذ نحو نصف عام وستواصل توجيه ضربات قوية لحزب الله لإجباره على التراجع.

وأكد جوردين على أن جيش الاحتلال عازم على تغيير الوضع الأمني في الشمال حتى يتمكن السكان من العودة إلى مناطقهم بأمان.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الجيش أقر برنامج تدريب هذا العام ويركز على رفع جاهزية سلاح الجو لحرب على جبهة الشمال، لافتا إلى أن عمق لبنان يتحول إلى منطقة حرب وحزب الله بدأ يخاطر.

وكشف المتحدث العسكري أنه تم رصد إطلاق 110صواريخ من لبنان على إسرائيل خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أنه حتى الآن لم تتوفر الشروط للتوصل لاتفاق مع حزب الله.

وأوضح متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحاته للصحيفة العبرية أنه ربما تسهم صفقة تبادل الأسرى بغزة في التوصل لاتفاق أيضا مع لبنان.