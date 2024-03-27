كشافة الرسالة تنعى المسعف حسين أحمد جهير إثر عدوان اسرائيلي غادر على  بلدة الناقورة

أعلنت جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بأنه بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد حسين أحمد جهير المسعف في الدفاع المدني مواليد الناقورة 31/10/1978، والذي استشهد إثر عدوان اسرائيلي غادر على بلدة الناقورة.

ولفت البيان الى إننا نعاهد الشهيد بأن نبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.