الهيئة الصحية تنعى المسعفان كامل شحادة من دير انطار وحسن حسن من بلدة مزرعة مشرف

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة انها تزف الشهيد المسعف كامل فيصل شحادة "وحيد العاملي" مواليد العام 1968 من بلدة دير انطار في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وفي بيان آخر، اعلنت انها تزف الشهيد المسعف حسن حسين حسن "ذو الفقار" مواليد العام 1995 من بلدة مزرعة مشرف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.