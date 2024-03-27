45 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات السلطات الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن "45 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة".

وانتشرت القوات الإسرائيلية عند المدخل تزامنا مع توافد المصلين للأقصى، وأدى بعض المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة.

وتمنع الشرطة الإسرائيلية عشرات الآلاف من مواطني محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الحواجز العسكرية التي تنصبها في محيط البلدة القديمة وعند أبواب الأقصى.