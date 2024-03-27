ارتفاع حصيلة الضحايا في هجوم "كروكوس" إلى 143 قتيلا

نشرت وزارة الطوارئ الروسية قائمة جديدة بأسماء القتلى في هجوم "كروكوس" الإرهابي، أظهرت ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 143 قتيلا.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه قد تم التعرف على جثث 84 ضحية. ومن بينهم 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و16 عاما. وتم تلقي ما مجموعه 143 بلاغا عن مفقودين.

ووقع الهجوم على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 آذار، حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين بشكل عشوائي، وبعد ذلك سمعت انفجارات واندلع حريق.

وقضت محكمة منطقة باسماني في موسكو بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.