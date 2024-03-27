البيت الابيض: نتانياهو وافق على إعادة جدولة اجتماع مع الولايات المتحدة بشأن رفح

أكد البيت الأبيض أن "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وافق على إعادة جدولة اجتماع مع الولايات المتحدة بشأن رفح"، لافتا الى ان "لذلك، نحن نعمل الآن معهم لتحديد موعد مناسب للجانبين، موافق إعادة جدولة هذا الاجتماع الذي سيكون مخصصا لرفح وهو أمر جيد".
وكانت شبكة "NBC" الأميركية قد ذكرت في وقت سابق، أن مكتب نتانياهو وافق على إعادة جدولة الاجتماع، فيما أفادت شبكة "CNN" نقلا عن مسؤول لم تكشف عن هويته بأن الاجتماع قد الأسبوع المقبل.
وألغى نتانياهو الرحلة المقررة للوفد الإسرائيلي هذا الأسبوع بسبب اعتراضات على امتناع الولايات المتحدة عن استخدام "الفيتو" خلال التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
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