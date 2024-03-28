نشرة منتصف الليل|موعد انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق وموجة حارة الأيام القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء على النحو التالي:

"الغرف التجارية": خفض أسعار جميع السلع بالأسواق خلال ساعات

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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الطقس غدًا الخميس.. "الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 28 مارس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان الدورة 12 من معرض فيصل للكتاب غدا

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، غدًا الخميس 28 مارس، فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض فيصل الرمضاني للكتابّ، والتي تستمر حتى 26 رمضان الجاري.

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القوات الجوية تواصل إسقاط المساعدات على قطاع غزة

واصلت القوات الجوية المصرية، تنفيذ الطلعات الجوية اليومية على مدار يومى 26 و 27 من مارس الجارى لأعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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نيابة عن الحكومة.. مدبولي يشكر منظمي "إفطار المطرية": شباب مصر قادر على أي شئ

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء فريق تنظيم حفل "إفطار 15 رمضان في المطرية" بمحافظة القاهرة، الذي تم إقامته أمس الأول للعام العاشر على التوالي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

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بالدولار.. الحكومة: تخصيص قطع أراضي بـ 11 مدينة لشركات أجنبية

أعلن مجلس الوزراء، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي 186 و 187 المنعقدتين بتاريخي 11 و 19 فبراير 2024، على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات.

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"التعليم"" بدء تدريبات الترقي لمعلمي القاهرة 17 أبريل

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع القاهرة، عن بدء تنفيذ تدريب الترقي للمعلمين المرشحين للترقي في محافظة القاهرة "فئة معلم أول أخصائي أول أ" بداية من 17-4-2024 إلى 23-4-2024.

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اليوم العالمي للمياه.. تفاصيل احتفالية "الري" وتعاونها مع "الشباب والرياضة" لنشر الوعي المائي

نظمت وزارة الموارد المائية والري احتفالية بمناسبة "يوم المياه العالمي"، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عاصم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد- مصر ، ومحمد بدير المدير التنفيذي لبنك قطر الوطنيQNB ، وبمشاركة عدد من السادة سفراء الدول، وقيادات وممثلي وزارتي الموارد المائية والري والشباب والرياضة، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع المياه ، وعدد من السادة الصحفيين .

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"الزراعة" تطرح اللحوم في منافذها بـ270 جنيها.. وتضخ سلع ومستلزمات رمضان والعيد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح اللحوم البلدية في منافذها بأسعار مخفضة؛، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض السلع الغذائية خلال اجتماعه أمس الأول مع التجار والمصنعين .

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