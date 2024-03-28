نصائح لمزارعي الخضروات والفاكهة بالتزامن مع بدء الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة عن تأثير الإرتفاع في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية على الفاكهة والخضروات.

وأكد أنه يجب على مزارعي الخضروات والفاكهة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على بقاء محاصيلهم وعدم تعرضها للتلف أو التعفن في بعض الأحيان.

وأوضح فهيم لمصراوي، أنه يجب على مزارعي الخضروات والفاكهة خاصة المانجو و الزيتون و البرتقال و العنب رش محصولهم بمحفزات النمو أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد والزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي.

وأشار فهيم إلى أنه يمكن خلال الفترة الحالية إجراء معاملات التحجيم للمحاصيل الأرضية الأتية ( البطاطس – البصل – البنجر المتأخر – الثوم ).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض البلاد لموجة حارة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا مشيرا إلى أنها ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل