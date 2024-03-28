صورة تاريخية.. أعظم لقطة للثقب الأسود العملاق في مجرتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - التقط علماء الفلك أول منظر للضوء المستقطب والمجالات المغناطيسية المحيطة بالثقب الأسود الهائل في مركز مجرتنا درب التبانة.

كشفت الصورة التاريخية التي التقطت باستخدام Event Horizon Telescope (EHT) أن المجالات المغناطيسية المرتبة بدقة لها أوجه تشابه مع تلك التي تحيط بالثقب الأسود الهائل في قلب المجرة M87. وهذا أمر مثير للدهشة بالنظر إلى أن كتلة الثقب الأسود تبلغ حوالي 4.3 مليون مرة كتلة الشمس، ولكن M87* أكثر وحشية بكثير، حيث تعادل كتلتها حوالي 6.5 مليار شمس.

وبالتالي، تشير الصورة الجديدة إلى أن المجالات المغناطيسية القوية والمنظمة جيدًا يمكن أن تكون مشتركة بين جميع الثقوب السوداء. أيضًا، نظرًا لأن الحقول المغناطيسية لـ M87* تدفع تدفقات خارجية قوية أو "نفاثات".

تخبرنا هذه الصورة الجديدة للثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا درب التبانة، Sgr A، أنه بالقرب من الثقب الأسود توجد مجالات مغناطيسية قوية وملتوية ومنتظمة.

وقال علماء ناسا في تصريحات لموقع سبيس: "لفترة من الوقت، كنا نعتقد أن المجالات المغناطيسية تلعب دورًا رئيسيًا في كيفية تغذية الثقوب السوداء وإخراج المادة في النفاثات القوية.

تُظهر هذه الصورة الجديدة، إلى جانب بنية استقطاب مشابهة بشكل لافت للنظر في الثقب الأسود M87* الأكبر والأقوى، أن المجالات المغناطيسية القوية والمرتبة ضرورية لكيفية تفاعل الثقوب السوداء مع الغاز والمادة المحيطة بها.