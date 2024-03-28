خارجية إيرلندا تعلن أنها ستنضمّ لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة

أعلنت وزارة خارجية إيرلندا أنها ستنضمّ لجنوب إفريقيا في القضية المرفوعة ضدّ إسرائيل، أمام محكمة العدل الدوليّة في ما يتعلّق بالإبادة الجماعية في غزة.

واوضح وزير خارجية إيرلندا بانه "سننضم لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية". ولفت الى اننا "سننسق مع دول شريكة أكدت عزمها على الانضمام أيضا لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".

وأعلنت محكمة العدل الدولية، في آذار الجاري، أن جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلا لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ارتكاب ومعاقبة بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.