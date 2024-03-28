موجز قطري عن السنغال

ياسر رشاد - القاهرة - تعتبر دولة السنغال الواقعة في غرب إفريقيا منذ فترة طويلة واحدة من الديمقراطيات النموذجية في إفريقيا ، ولديها تقليد من الحكومات المستقرة والحكم المدني.

السنغال

تم تصدير العبيد والعاج والذهب من الساحل خلال القرنين 17 و 18 ، والآن يعتمد الاقتصاد على الزراعة.

وتشكل الأموال التي يرسلها السنغاليون المقيمون في الخارج مصدرا رئيسيا للإيرادات.

وقتل مئات السنغاليين في صراع انفصالي في منطقة كازامانس الجنوبية، لكن العنف تراجع بعد وقف إطلاق النار عام 2014.

وقد سمح لها استقرار البلاد بإرسال قوات حفظ سلام إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا وكوسوفو.

في فبراير 2024 ، أغرق الرئيس ماكي سال البلاد في أزمة عندما أجل الانتخابات الرئاسية ، وسط ما اعتبره البعض تهديدا لإحدى الديمقراطيات المتبقية في غرب إفريقيا التي ضربها الانقلاب.

ومع ذلك ، أجريت انتخابات في مارس 2024 ، حيث فاز السياسي المعارض باسيرو ديوماي فاي - الذي أطلق سراحه للتو من السجن - في الانتخابات ليصبح أصغر رئيس منتخب في إفريقيا.

توج صعود باسيرو ديوماي فاي، فترة متقلبة في السياسة السنغالية فاجأت الكثيرين.

انتهت أشهر في السجن إلى جانب حليفه وصانع الملوك عثمان سونكو فجأة، مع إطلاق سراحهما قبل الانتخابات مباشرة.

وكان الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قد تأجل الانتخابات في البداية وقال إن التأجيل ضروري لأن الخلافات تهدد مصداقية التصويت.

ولكن بعد شهر من الارتباك والاحتجاجات العنيفة، أجريت الانتخابات في مارس 2024.

وتأتي مكافحة الفقر والظلم والفساد على رأس جدول أعمال السيد فاي. أثناء عمله في وزارة الخزانة ، أنشأ هو والسيد سونكو فريق عمل نقابي لمعالجة الكسب غير المشروع.

ويقول فاي إنه يجب إعادة التفاوض على صفقات الغاز والنفط وصيد الأسماك والدفاع لخدمة الشعب السنغالي بشكل أفضل.

توج صعود باسيرو ديوماي فاي، الاستثنائي إلي الرئاسة، فترة متقلبة في السياسة السنغالية فاجأت الكثيرين.

انتهت أشهر في السجن إلى جانب حليفه وصانع الملوك عثمان سونكو فجأة، مع إطلاق سراحهما قبل الانتخابات مباشرة.

وكان الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قد تأجل الانتخابات في البداية وقال إن التأجيل ضروري لأن الخلافات تهدد مصداقية التصويت.

ولكن بعد شهر من الارتباك والاحتجاجات العنيفة، أجريت الانتخابات في مارس 2024.

وتأتي مكافحة الفقر والظلم والفساد على رأس جدول أعمال السيد فاي. أثناء عمله في وزارة الخزانة ، أنشأ هو والسيد سونكو فريق عمل نقابي لمعالجة الكسب غير المشروع.

ويقول فاي إنه يجب إعادة التفاوض على صفقات الغاز والنفط وصيد الأسماك والدفاع لخدمة الشعب السنغالي بشكل أفضل.

وقال للناخبين إنه يبشر بعصر "السيادة" و "التمزق" بدلا من المزيد من الشيء نفسه ، وهذا ينطبق بشكل خاص على العلاقات مع فرنسا.

قال الرئيس السنغالي المنتخب إنه سيتخلى عن عملة الفرنك الأفريقي التي تعرضت لانتقادات شديدة، والتي ترتبط باليورو وتدعمها فرنسا القوة الاستعمارية السابقة.

ويريد فاي استبدالها بعملة سنغالية جديدة، أو عملة إقليمية في غرب أفريقيا، على الرغم من أن هذا لن يكون سهلا.

لقد شهدت السنغال تقليديا واحدا من أكثر المشاهد الإعلامية تنوعا وغير مقيدة في المنطقة، الديمقراطية الراسخة والقوانين تضمن حرية الصحافة" والعنف ضد الصحفيين نادر نسبيا، حسب مراسلون بلا حدود.

ومع ذلك، كان هناك تصاعد في العنف اللفظي والجسدي ضد وسائل الإعلام في عام 2021 بعد اعتقال زعيم المعارضة عثمان سونكو والإفراج عنه.

بعض التواريخ الرئيسية في تاريخ السنغال:-

القرن 8 - السنغال الحالية جزء من مملكة غانا.

القرن 11 - يأتي الإسلام إلى المنطقة من خلال الاتصال بسلالة المرابطين في المغرب.

12-14 القرون - صعود إمبراطورية جولوف.

عقد 1440 - التجار البرتغاليون يصلون إلى مصب نهر السنغال.

1588 - الهولنديون يؤسسون ميناء الرقيق في جزيرة گوري.

1659 - وجد فينش سانت لويس عند مصب نهر السنغال. تصبح ميناء رئيسيا لتجارة الرقيق.

1677 - الفرنسيون يستولون على جزيرة گوري من الهولنديين، بداية ما يقرب من 300 عام من الرقابة الفرنسية.

1756-63 - حرب السنوات السبع: بريطانيا تستولي على المواقع الفرنسية في السنغال، وتشكل مستعمرة سينيغامبيا.

1775-83 - فرنسا تستعيد ممتلكاتها خلال الحرب الثورية الأمريكية.

1816 - بريطانيا تعيد المقتنيات الفرنسية التي استولت عليها خلال الحروب الناپليونية.

أواخر أواخر القرن الثامن عشر - فرنسا توسع نفوذها ، وتسيطر على جميع أراضي السنغال.

1895 - السنغال تصبح جزءا من غرب أفريقيا الفرنسية.

1914 - بليز ديان ينتخب كأول نائب أفريقي للسنغال في البرلمان الفرنسي.

1946 - السنغال تصبح جزءا من الاتحاد الفرنسي.

1958 - أصبحت جمهورية تتمتع بالحكم الذاتي، كجزء من المجتمع الفرنسي.

1960 - السنغال تصبح مستقلة، في البداية كجزء من اتحاد مالي مع السودان الفرنسي (الآن جمهورية مالي) لكنها سرعان ما تنسحب لتصبح جمهورية منفصلة.

1966 - الاتحاد التقدمي السنغالي بزعامة ليوبولد سنغور يصبح الحزب السياسي الوحيد.

1982 - تشكيل الاتحاد السنغامبي ؛ وتهدف السنغال وغامبيا المجاورة إلى توحيد القوات العسكرية والأمنية.

1982 - الانفصاليون في الإقليم الجنوبي يشكلون حركة القوى الديمقراطية في كازامانس (MFDC)، يشتبكون بشكل متقطع مع الجيش على مدى العقود التالية.

1989 - حل الكونفدرالية مع گامبيا.

2000 - زعيم المعارضة عبد الله واد يفوز في الانتخابات الرئاسية.

2014 - زعيم المتمردين ساليف ساديو، الذي كان يقاتل من أجل استقلال منطقة كازامانس، يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد.

2024 - الرئيس سال يؤجل الانتخابات الرئاسية مؤقتا ، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.