شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب سائقي الحافلات يشل حركة النقل في سول والان نبدء بالتفاصيل

فشل المحادثات

نظام شبه عام

الدمام - شريف احمد - بدأ سائقو الحافلات في العاصمة الكورية الجنوبية إضرابًا اليوم الخميس، بعد فشل أحدث جهود للتفاوض على زيادة الأجور، ما عرقل التنقل في سول التي يسكنها أكثر من 9 ملايين نسمة، بالإضافة إلى مليون شخص من أطراف المدينة.ومع توقع حدوث اضطرابات خلال ساعات الذروة، قالت حكومة مدينة سول إن مترو الأنفاق سيعمل لساعات إضافية مع تشغيل المزيد من القطارات.كما ستوفر مناطق المدينة وعددها 25 ما يصل إلى 480 حافلة لنقل الركاب إلى محطات مترو الأنفاق.والإضراب الشامل لسائقي الحافلات في المدينة هو الأول منذ 12 عامًا، واستمر الإضراب الماضي لنحو 20 دقيقة.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن المفاوضات بين نقابة عمال الحافلات في سول، التي تمثل سائقين يخدمون 97% من عمليات الحافلات، والشركات فشلت بعد رفض طلب النقابة بزيادة الأجور بالساعة 12.7% ورأته الشركات "مبالغًا فيه".وذكرت يونهاب أن الركاب في سول أصيبوا بالحيرة صباح اليوم الخميس، إذ لم يكن البعض على علم بالإضراب بعد انهيار المحادثات قبل الفجر.وقال يون جونج جانج رئيس مكتب تخطيط النقل في حكومة مدينة سول في بيان "سنبذل قصارى جهدنا للتوصل بسلاسة إلى اتفاق بين النقابة والإدارة قريبًا".ويجري تشغيل الحافلات في سول بنظام شبه عام، تقوم فيه الشركات الخاصة بإدارة الحافلات بينما تدعمها وتنظمها بشكل كبير حكومة المدينة لضمان إمكانية تقديم الخدمات.