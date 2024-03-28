شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الأمم المتحدة تؤكد أن هدر الأغذية يزيد عدد الجائعين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهدرت الأسر في جميع أنحاء العالم أكثر من مليار وجبة يوميًا خلال عام 2022، وفقًا لتقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمة "WRAP" غير الحكومية.

وكشف التقرير الذي نشر قبيل اليوم الدولي للقضاء على الهدر والذي تحييه الأمم المتحدة سنويًا في 30 مارس، عن أن 783 مليون شخص تضرروا من الجوع، وواجه ثلث البشرية انعدامًا للأمن الغذائي، ما يجسد تحديات خطيرة تواجه العالم. مأساة عالمية وفي تصريح للمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن، أكدت أن هدر الأغذية يمثل مأساة عالمية، إذ يعاني ملايين الأشخاص الجوع جراءه في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن تكاليف هدر الأغذية تتسبب في آثار سلبية على المناخ والطبيعة، مشيرة إلى أن التركيز على هذه القضية قد يحد من تأثيرات المناخ والخسائر الاقتصادية ويعزز تحقيق الأهداف العالمية. التصدي لهدر الأغذية ودعت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "WRAP" غير الحكومية هارييت لامب، إلى تعزيز التعاون الدولي للتصدي لهدر الأغذية عبر القارات وسلاسل التوريد.

وحثت على دعم برامج تهدف إلى مكافحة تأثيرات هدر الأغذية على الأمن الغذائي والبيئة والاقتصاد.