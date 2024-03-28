داخلية النيجر: الولايات المتحدة ستقدم "مشروعًا" بشأن ترتيبات انسحاب قواتها من البلاد

أكّدت وزارة الدّاخلية في النيجر، أنّ الولايات المتحدة الأميركية ستقدّم قريبًا "مشروعًا" بشأن "ترتيبات انسحاب" قوّاتها المنتشرة في الأراضي النّيجريّة، الّتي يزيد عددها قليلًا عن ألف عسكري، وذلك بعد إلغاء النّظام العسكري في نيامي اتفاق التّعاون مع واشنطن.
وأوضحت في بيان، أنّ السّفيرة الأميركيّة كاثلين فيتزغيبون أعلنت ذلك، خلال اجتماع مع وزير الدّاخليّة النيجريّة الجنرال محمد تومبا، مشيرةً إلى أنّ فيتزغيبون أوضحت أنّ الولايات المتّحدة "أخذت علمًا بقرار" النّيجر إلغاء الاتفاق العسكري، وأنّ مشروع الانسحاب "سيناقش" بين الجانبين.
من جهته، لفت المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة ماثيو ميلر، إلى أنّ وضع القوّات الأميركيّة في النيجر لا يزال "بشكل عام" على حاله في الوقت الرّاهن، كاشفًا أنّ الولايات المتّحدة "تجري اتصالات مع السّلطات الانتقاليّة (في نيامي) للحصول على توضيحات" حول هذا الموضوع.
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