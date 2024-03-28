انت الان تتابع خبر الشوارع المحيطة بالنهضة "ممتلئة".. خارطة بازدحامات بغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

سريع القناة من مخرج شارع النواب في حي الأمين لغاية حديقة الجمهورية

شارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيل السايدين

شارع مثنى الشيباني من مجسر حماة لغاية مجسر العلوية ثم وصولا الى ساحة الاندلس



خدمي زيونة ومجسر الربيعي وشارع الصناعة

محمد القاسم من مجسر العلوية الى شارع الثورة المؤدي الى جسر مظفر ازدحام السايدين

شارع الظلال بين شارع الكيلاني وشارع الثورة ازدحام السايدين

شارع الثورة من مجسر بيروت الى تقاطع النهضة اللسايدين

شارع الكيلاني السايدين لغاية ساحة الخلاني

شارع الرشيد وشارع الجمهورية وجسر السنك

من نفق العلاوي لغاية جسر الاحرار والشارع المؤدي من العلاوي الى تقاطع الصالحية ازدحام السايدين

شارع دمشق بين معرض بغداد الدولي ونفق العلاوي ازدحام السايدين

الجسر العنكبوتي على سريع الدورة ومحمد القاسم

جسر الجادرية لغاية تقاطع الجامعة

سريع القادسية وتحديدا مدخل المنطقة الخضراء من جهة شارع المطار

شارع وجسر الطابقين

شارع الأردن من نفق الشرطة لغاية تقاطع سيد الحليب

