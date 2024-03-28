أوكرانيا تطلب من كوريا الجنوبية تقديم أنظمة "باتريوت" الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - طلب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا من كوريا الجنوبية تقديم أنظمة "باتريوت" الأمريكية الصنع للدفاع الجوي لبلاده، وذلك وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي له في العاصمة البولندية وارسو: "حسبما أعرف، تستخدم كوريا الجنوبية أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي. وهذا سلاح غير فتاك لأنه يسقط الصواريخ دون أن يقتل أحدا".

وتابع قائلا: "ولذلك أود أن أغتنم الفرصة وأدعو حكومة كوريا الجنوبية إلى إيجاد إمكانية لتسليم أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا وغيرها من الأنظمة المضادة للصواريخ".

وجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية قدمت لأوكرانيا مساعدات إنسانية ومالية، إضافة إلى العتاد العسكري، لكنها رفضت توريد الأسلحة الفتاكة والذخيرة.