إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار بأريحا

أصيب 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب العوجا بأريحا في الضفة الغربية وأحدهم حالته خطيرة، وذلك وففا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام اسرائيلية.

محمد يوسف

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