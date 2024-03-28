مع بداية الموجة الحارة.. تحذيرات ونصائح لمزارعي البطاطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن فترة التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد أثرت بشكل كبير على الدرنات البطاطس ومستوى أحجامها كونها تعتمد على البرودة القارصة لتكوين أقصى حجم لها.

وقال فهيم إنه يجب على مزراعي البطاطس التي تعدى عمرها من 80 - 90 يوما اتباع الخطوات التالية للمحافظة على محصولهم:

أولاً : استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5-2 كجم رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25 الى 30 سم للفدان على 300 لتر ماء للفدان

ثانياً: استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25-30 سم للفدان على 300 لتر ماء للفدان.

ثالثاً: الرش بمركبات البورون وأفضل ميعاد لاستخدام البورون رشاً على الأوراق يكون قبل حصاد المحصول ب 20 يوم للبطاطس، ويمكن رشه بمعدل 1.5 لتر للفدان ويمكن الخلط مع ثيوسلفات البوتاسيوم KTS . بمعدل 1-1.5 لتر للفدان / 300 لتر ماء للفدان.

رابعاً: الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 400 لتر ماء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في بيان لها أن البلاد ستشهد موجة حارة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس مشرا إلى أنها سنكسر بداية الأسبوع المقبل وسيكون السبت بداية عودة الأجواء الربيعية.

اقرأ أيضا:

الطقس غدًا الخميس.. "الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء

"الزراعة" تطرح اللحوم في منافذها بـ270 جنيها.. وتضخ سلع ومستلزمات رمضان والعيد

تعديل لوائح للماجستير والدكتوراه.. أبرز قرارات مجلس جامعة القاهرة