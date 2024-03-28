انت الان تتابع خبر بينها حضور مناسباتهم.. السيد الصدر يرسم خارطة طريق للتواصل مع القواعد الشعبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في صفحة صالح محمد العراقي المقرب من السيد الصدر، انه "إتماماً لتوجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) حول ضرورة التواصل مع القواعد الشعبية، فقد أوعز سماحته مفصلاً كيفية التواصل معهم.. بما يلي:أولاً: حضور المآتم والفواتح.ثانياً: تفقّد عوائل الشهداء.ثالثاً: حضور مناسبات الفرح.رابعاً: جعل أرقام للشكاوى غير الحكومية والسياسية.. بل تمنع الأخيرتان.خامساً: ريادة المساجد أوقات الصلاة.سادساً: حضور المجالس الحسينية في وفيات وولادات المعصومين حصراً.سابعاً: عيادة المرضى.ثامناً : إيصال هدايا رمزية معنوية لذوي الاحتياجات الخاصة وما شاكلها وبصورة مركزية مع المكتب الخاص حصراً.تاسعاً : جلسات تثقيفية عامة.عاشراً : تسهيل فتح دورات محو الأمية.حادي عشر: التأكيد على دور الشباب والجيل الصاعد في النهوض والتكامل المجتمعي من الناحية الدينية والعقائدية والاجتماعية حصراً لا غير.ثاني عشر: تفقدهم في منازلهم والتزاور بين الحين والآخر..

وشدد السيد الصدر على "ضرورة مراعاة القواعد الشعبية المؤمنة الوضع الاقتصادي والسياسي وعدم إحراج القائمين والمكلفين بالتواصل معهم، وعلى المكتب الخاص متابعة ذلك وإيجاز تنفيذه بتقرير أسبوعي يقدم لسماحته"، بحسب تعبير البيان.