انت الان تتابع خبر استقرار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستقر السعر الفوري للذهب عند 2194.36 دولارا للأوقية بحلول الساعة 03:05 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2193.90 دولارا.

وباتت أسعار الذهب في تداول محدود النطاق في معظم الأوقات هذا الشهر، وقد يؤدي الاختراق فوق مستوى المقاومة الحالي عند 2225 دولارا للأونصة إلى اتجاه الأسعار نحو مستوى 2300 دولار.



ووصل الذهب إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي بعد أن توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.67 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 900.35 دولار وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 996.19 دولار.

