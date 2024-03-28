انت الان تتابع خبر قلق لمحبي الحيوانات.. قانون جديد سيؤدي لاختفاء أبرز أصناف الكلاب الألمانية الشهيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الحكومة الألمانية إن مشروع القانون، الذي تدرسه السلطات حاليًا، تم تقديمه كجزء من قانون حماية الحيوان، الذي يسعى إلى تعزيز القوانين الحالية، ولحماية الحيوان من الألم والمعاناة.

وقالت الوثيقة إنها قد تحظر تكاثر السلالات المعرضة لمشاكل معينة، مثل مشاكل العمود الفقري المتكررة التي تظهر في الكلاب ذات الأرجل القصيرة والظهر الطويل، ووفقًا لنادي بيت الكلب الألماني، يمكن أيضًا أن تتأثر الحيوانات الأليفة الوطنية الأخرى مثل كلب الراعي الألماني، الشناوستر، وسنوبي، البيجل.

