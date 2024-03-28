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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال البيرو

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واس - ليما 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شمال البيرو.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع على بعد 53 كيلومترا شمال شرقي بوكالبا، وعلى عمق 146.6 كيلومترا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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