شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال البيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شمال البيرو.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع على بعد 53 كيلومترا شمال شرقي بوكالبا، وعلى عمق 146.6 كيلومترا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.