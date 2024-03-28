حجار: المجتمع الدولي يبشرنا بخفض المساعدات للنازحين وبعدم وجود حل سياسي في هذا الموضوع

اشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار، خلال مؤتمر صحافي الى انه "تسنى لي القيام بجولة اوروبية في بروكسل وباريس واستمعت لافهم المأزق في ملف النزوح السوري، وما سمعته مهم جدا ويؤكد المؤكد، فاليوم المجتمع الدولي يبشرنا بخفض المساعدات وان لا حلول سياسية في هذا الموضوع"، معتبرا انه "بالمقابل هناك حديث داخلي عبر المؤسسات المعنية بتنفيذ الية المساعدات عن خفض المساعدات ايضا، فهم انسانيا مع النزوح ولكن في الفعل الامور مختلفة".

واعتبر حجار انه "لا يوجد تفكير بكيفية تأثير هذه القرارت على المستوى الاجتماعي في البلد، وربط المسارات والتفكير بالحلول المجتزءة يؤدي الى تحميل لبنان عبء النازحين السوريين"، مشيرا الى "اننا في مرحلة دقيقة يمكن تحويلها لنعمة ومعالجة هذا الملف ببعده الانساني وممكن ان تتتحول لنقمة ويتم استبدال الشعب اللبناني بالنزوح السوري".

وحول الاوضاع في الجنوب، كشف حجار انه "حتى اليوم لم يتم رصد اموال من المجتمع الدولي أو الحكومة للوقوف الى جانب العائلات التي تركت بيوتها وخسرت ارزاقها في الجنوب، وعلينا التنبه لهذا الخطر ونحن بحاجة الى قرار جرئ بالوقوف الى جانبهم".