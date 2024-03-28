سلطات العراق وقعت عقد استيراد الغاز من إيران لمدة 5 سنوات

بعد أن وافقت الادارة الأميركية في وقت سابق من آذار، على منح بغداد إعفاءات جديدة ليدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، فقد أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء 27 آذار، توقيع عقد جديد لاستيراد الغاز من إيران مدته 5 سنوات، وأوضحت أن حجم واردات الغاز سيصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.

وبدورها نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، خبر الاتفاق بين البلدين، تحت عنوان "تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق". وذكرت أن هذا الاتفاق يرتكز على "سلة تضم أنواع الدفع للفواتير" وقعه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "مجيد تشغيني" ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء "زياد علي فاضل".

وتم توقيع الاتفاق بعد تذليل العوائق التي حالت دون دفع العراق ديونه لإيران.

وذكر موقع "واشنطن فري بيكون" الأميركي في تقرير "حسب نسخة من الإشعار تم تقديمه إلى الكونغرس بهذا الخصوص ستتمكن طهران من استلام أكثر من 10 مليارات دولار من ديونها المجمدة بسبب العقوبات الأميركية".

ولفت الى ان "آلية الإعفاء من العقوبات التي تواجه معارضة شديدة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مستحقات إيران المالية مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة".

وتجدد أميركا رخصة استيراد العراق للكهرباء والغاز من إيران كل ستة أشهر، وتودع الحكومة العراقية الأموال بالدينار العراقي في الحساب البنكي الإيراني في البنك التجاري العراقي.