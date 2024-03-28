سلطات الأردن أعلنت تنفيذ 5 إنزالات جوية للمساعدات على قطاع غزة

اعلنت السلطات الأردنية "تنفيذ 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية، استهدفت عدداً من المواقع شمال قطاع غزة".
وشاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لمصر، طائرة تابعة للإمارات، طائرة تابعة لألمانيا، إضافةً إلى طائرتين تابعتين لإسبانيا.
واكد الجيش الاردني انه "مستمر بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 60 إنزالاً جوياً أردنياً، 101 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
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