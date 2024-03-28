مسلح يفتح النار على سيارات في الضفة الغربية المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت أجهزة الطوارئ، أن مسلحاً فتح النار على سيارات في الضفة الغربية المحتلة، الخميسن مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم فتى يبلغ من العمر 13 عاماً.

وأفاد الجيش الإحتلال الإسرائيلي، أنه أغلق الطرق في المنطقة المتاخمة لبلدة العوجا في غور الأردن في أعقاب البلاغات ويطارد المسلح.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رجلا يرتدي زيا عسكريا فتح النار على السيارات المارة، وبينها حافلة مدرسية أصيب فتى على متنها يبلغ من العمر 13 عاما بشظايا، بينما أصيب رجلان آخران في سيارتين منفصلتين.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.