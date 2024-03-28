الارصاد الجوية: الطقس اليوم ربيعي دافئ يرافقه طبقات من الغبار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان "منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط فتؤدي الى طقس ربيعي دافئ يرافقه طبقات من الغبار. تتخطّى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية فتبلغ ذروتها هذا اليوم. يخف تأثيرها يوم الجمعة مما يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها وترتفع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديميَة".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل و رطوبة منخفضة و تتكون طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً".

وذكرت ان "طقس غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل فى الداخل وعلى الجبال و ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات و من المتوقع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء. والسبت قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الغبار في الاجواء و استمرار تكون الضباب على المرتفعات. وطقس الأحد صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة".