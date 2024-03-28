نقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع أعلنت تعليق الإضراب والعودة إلى العمل

أعلنت نقابة مستخدمي وعمال المياه في ​البقاع​، "تعليق الإضراب والعودة إلى العمل". وشكرت في بيان، رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​، وكلّ من وقف إلى جانب العمّال بالدّفاع عن حقوقهم، خصوصًا وزير الطّاقة على تجاوبه السّريع والعمل على توقيع مناقصة عمّال غبّ الطّلب لزوم ​مؤسسة مياه البقاع​".

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