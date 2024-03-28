المطران عبد الساتر يرأس قداس ورتبة الغسل في كنيسة مار جرجس

يرأس رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر في هذه الاثناء قداس ورتبة الغسل في كنيسة مار جرجس بوسط بيروت بمناسبة خميس الاسرار.

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