بخاش: الاعتداءات الممنهجة على المراكز الصحية في الجنوب هي جرائم حرب

استنكر مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت "الاعتداءات الممنهجة على الجسم الطبي والتمريضي من قبل العدو الاسرائيلي في جنوب لبنان".

واعتبر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش في بيان ان" الاعتداءات الممنهجة تشكل اعتداءا صارخا على الحصانة العالمية خصوصًا اثناء الحروب التي يتمتع بها الجهاز التمريضي في العالم باتت على المحك ما يستوجب تضامنا بين النقابات العربية لوضع حد لهذه الانتهاكات غير المقبولة".

اضاف:" يبدو ان العدو الاسرائيلي وبعد ان دمر المراكز الطبية والتمريضية في غزة انتقل بممارساته العدوانية الى جنوب لبنان بحيث شهدنا في الايام القليلة الماضية سلسلة من الاعتداءات على مراكز الاسعاف والطوارئ أدت الى عدد كبير من الشهداء".

ودعا في الختام "العالم وكل العاملين في القطاع الصحي التحرك لوضع حد لهذا العدوان على الانسانية وعلى القوانين الدولية التي تحمي الأجهزة الصحية في كل مكان وزمان.خصوصا ان ما يقوم به العدوان بحق القطاع الصحي يرتقي الى جرائم الحرب" .