انت الان تتابع خبر بعملية نوعية.. مقتل الارهابي "سمير النمراوي" على الحدود العراقية السورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بمتابعة استخبارية دقيقة ومستمرة وناجحة ونضج أمني عالي المستوى لأجهزتنا الامنية والاستخبارية وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة وبعملية نوعية وقوة مشتركة تم قتل الارهابي "سمير خضر شريف شيحان النمراوي" المسؤول عن عمليات نقل الارهابيين والاسلحة والمعدات والمتفجرات بين العراق وسوريا.



وأضافت ان الارهابي "سمير خضير النمراوي" من القيادات الارهابية المسؤولة عن قتل ابناء شعبنا وممن تلطخت ايديهم بدماء الابرياء في الانبار وبالإعلان عن تصفية هذا الارهابي نقول للإرهابيين هذا هو مصيركم طال الزمن ام قصر وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقبلون والعاقبة للمتقين.