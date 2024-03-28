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عيد موحّد الأربعاء في "الكوكب بأكمله".. ومساحة "صغيرة ووحيدة" ستعيّد الثلاثاء (خرائط)

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بغداد - ياسين صفوان - جاء هذا بناءً على ماتظهره خرائط رؤية الهلال وفقًا لمراكز الرصد الفلكي وتحديدا مركز الفلك الدولي، حيث تقدم الخليج 365، قراءة للخرائط وإمكانية رؤية الهلال حسب الدولة والقارة والموقع من كوكب الأرض.

وتشير خارطة توقعات رؤية شهر شوال، ان قارة اسيا وافريقيا وأوروبا وجزءا من أمريكا الجنوبية تقطع في المنطقة الحمراء، ان رؤية الهلال يوم الاثنين 8 نيسان "مستحيل" في جميع هذه الأماكن، و"غير ممكن" في أمريكا الشمالية وباقي أجزاء وخريطة العالم.

 

 

 

 

لكن جزءًا صغيرا جدًا في وسط شمال المحيط الهادئ يقع في المنطقة الزرقاء الضئيلة، وتشير الى ان رؤية الهلال فيها ستكون ممكنة بالتلسكوب فقط، مايعني ان المتبنيات الفقهية التي تتبنى إمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب لدخول شهر جديد، يمكنها بدء عيد الفطر يوم الثلاثاء 9 نيسان فقط اذا كانت على سفينة في هذا الجزء الصغير من الكوكب شمال المحيط الهادي.

 

 


اما باقي الدول والقارات وأجزاء الماء واليابسة على كوكب الأرض، فجميعها لن يكون العيد فيها الا في يوم الأربعاء 10 نيسان، وسيكون العيد موحدًا للجميع في ذلك اليوم، لان الهلال سيكون مرئيًا بسهولة بجميع الوسائل وحتى بالعين المجردة في مساء 9 نيسان، ليكون 10 نيسان هو اول أيام عيد الفطر.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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