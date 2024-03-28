شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً في إعصار بمدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 11 شخصاً مصرعهم وتضرر أكثر من 7 آلاف آخرين جراء الإعصار "غاماني" الذي ضرب، صباح أمس الأربعاء، الجزء الشمالي لمدغشقر، بحسب ما أعلن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث.

وقال المكتب في بيان: "إن الإعصار سبقته أمطار غزيرة استمرت طوال الأسبوع الماضي وتضرر بسببها أكثر من ألف شخص آخرين، محذرًا من أن حصيلة القتلى والمتضررين مرشحة للارتفاع".

