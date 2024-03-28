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11 قتيلاً في إعصار بمدغشقر

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واس - أنتاناناريفو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي 11 شخصاً مصرعهم وتضرر أكثر من 7 آلاف آخرين جراء الإعصار "غاماني" الذي ضرب، صباح أمس الأربعاء، الجزء الشمالي لمدغشقر، بحسب ما أعلن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث.
وقال المكتب في بيان: "إن الإعصار سبقته أمطار غزيرة استمرت طوال الأسبوع الماضي وتضرر بسببها أكثر من ألف شخص آخرين، محذرًا من أن حصيلة القتلى والمتضررين مرشحة للارتفاع".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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