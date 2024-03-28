آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة.. ما موقف المتخلفين عن التقديم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة 2024، من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث "جوجل" تزامنا مع انتهاء المدارس على مستوى الجمهورية من استلام الاستمارات اليوم الخميس 28-3-2024.

وبحسب الوزارة، فإنه بعد تسلم المدراس استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 من الطلاب يتم تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة "الكنترولات"، لمراجعة البيانات فيها.

ومن المقرر تحويل الطلاب المتخلفين عن تسجيل بيانات واستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 إلى نظام المنازل.

وتعمل الكنترولات على مراجعة كل استمارات امتحانات الثانوية العامة 2024 تمهيدا لإعداد أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر انطلاقها 10 يونيو 2024.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين 10 يونيو 2024 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من 15 حتى 20 يونيو 2024.

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