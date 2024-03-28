بالصور والأسعار.. أرخص موبايل من شاومي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Poco C61 الذي ينتمي إلى الفئة الاقتصادية بسعر منافس، لن يتجاوز 95 دولارا، ليضاف بذلك إلى الهاتف الأرخص Redmi A3 الذي طرح في فبراير الماضي بنفس السعر تقريبا.

ويأتي Poco C61 بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، مع شاشة IPS LCD بمقاس 6.71 بوصة، بتردد 90 هيرتز، معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات MIUI، ومعالج ميدياتك هيليو G36 بمعمارية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 جيجابايت، وذاكرة داخلية داخلية 64/128 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية الأساسية بعدسة وحيدة بدقة 8 ميجابيكسل، والأمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ودعمته شاومي بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تعمل مع شاحن بقدرة 10 وات، أما أسعار نسخه في الأسواق العالمية فستبدأ من 95 دولارا تقريبا.

أما هاتف Redmi A3، فهو لا يختلف كثيرا إلا في بعض تفاصيل التصميم، مع نفس الشاشة والمعالج والكاميرا والبطارية.

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