10 مصابين في انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أصيب 10 أشخاص، صباح اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة "تمناية"، بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب "تمناية"، بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل ملوي.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، بينهم شخص مصاب بغيبوبة تامة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصيصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت إدارة المرور برفع آثار الحادث وتسيير الطريق.