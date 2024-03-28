بلاغ برائحة كريهة يقود إلى جثة غامضة في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

عثرت شرطة مركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، على جثة رجل في العقد الخامس من العمر، داخل شقة بمساكن السوق القديم في مدينة تلا في حالة تعفن كامل، وذلك بعد شكوى الجيران من انبعاث رائحة كريهة من تلك الشقة.

تلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بورود بلاغ من سكان منطقة السوق القديم ببندر تلا، عن وجود رائحة كريهة مصدرها شقة جارهم.

وتبين وجود جثة مُسن مجهولة الهوية، وجرى اتخاذ اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات ووجهت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي بمستشفى تلا العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.