طعن ملثم لراكب داخل قطار متجه للندن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

شهد قطار رحلات متوجه إلى لندن، حادثة مروعة، مع هجوم رجل ملثم على شخص آخر داخل القطار بسكين.

وانهال الرجل المقنع على الضحية بعدة طعنات متتالية بينما صرخ الركاب وطلبوا النجدة ولم يستطيعوا الاقتراب منه في القطارالذي كان في جنوب شرق لندن.

وقالت الشرطة البريطانية، إنها اطلعت على لقطات كاميرات المراقبة والتي رصدت عراكًا بين الرجلين في محطة شورتلاندز قبل الدخول إلى القطار.

وأفادت الشرطة في بيانها، أن حالة الرجل المصاب خطيرة للغاية مع تلقيه عدة طعنات، مشيرة إلى أن خدمة الإسعاف في لندن نقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان القطار الذي شهد الحادث متجه من محطة شورتلانز إلى لندن

وقال المتحدث باسم القطارات الجنوبية الشرقية لـ "بي بي سي" إنه سيتم نقل لقطات كاميرا المراقبة داخل القطار إلى شرطة النقل البريطانية حتى تتمكن من كشف ملابسات الحادث.

وطالبت هيئة النقل البريطانية "بي تي بي" الشهود الذين رأوا الحادثة بتقديم إفادتهم للمساعدة في التحقيقات الجارية حول القضية، حيث قالت الهيئة إنها ستضمن للشهود عدم الكشف عن هوياتهم.

وذكرت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، أن منفذ الحادث طليقًا ولم يتم القبض عليه حتى الآن.