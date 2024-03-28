روسيا تستهدف أوكرانيا بالصواريخ وعشرات الطائرات المسيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

واصل الجيش الروسي إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية شمال شرقي البلاد خلال الليل، حيث أعلن عمدة المدينة عن وقوع انفجارين، أحدهما أصاب مطعما مما أسفر عن تدميره.

ولم تسفر الهجمات عن وقوع إصابات بين الأشخاص، بحسب التقارير الأولية.

ويأتي الهجوم الأخير على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد مقتل شخص واحد وإصابة 19 آخرين في هجوم شنته روسيا على المدينة أمس الأربعاء.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، عبر تليجرام، إن أوكرانيا تمكنت من اعتراض 26 طائرة مسيرة من طراز شاهد 136/131 إيرانية الصنع داخل مناطق أوديسا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

كما أفادت تقارير بوقوع انفجارات خلال الليل في مدينة دنيبرو بجنوب أوكرانيا. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار حتى صباح اليوم الخميس.

وأضاف أوليشوك أن روسيا استخدمت ثلاثة صواريخ كروز من طراز سي إتش-22 وصاروخا مضادا للرادارات وصاروخا مضادا للطائرات من طراز إس -200 و28 طائرة مسيرة من طراز شاهد إيرانية الصنع في الهجمات.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي منذ أكثر من عامين.